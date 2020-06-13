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Кофе в кафе с Зеленским. Ляшко рассказал о заседании суда и сумме штрафа

Кофе в кафе с Зеленским. Ляшко рассказал о заседании суда и сумме штрафа - Фото
Фото Telegram Офиса президента
13.06.2020, 12:20

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что не будет оспаривать решение суда по штрафу за выпитый кофе в кафе в период карантина

Суд по факту нарушения карантина во время поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область должен состояться 19 июня. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Кажется, 19 числа будет судебное разбирательство. И я думаю, что как минимум - 17 000 грн (заплатить штраф, - ред.)", - отметил Ляшко, уточнив, что оспаривать решение суда он не будет.

По его словам, правоохранители составили админпротокол после распития кофе президентом вместе с командой в кафе во время карантина.

Ранее он заявлял, что не считает этот визит в кафе нарушением карантина.

  • 3 июня Зеленский с представителями своего офиса в Хмельницком посетил кафе, хотя работа кафе пока запрещена.
  • 10 июня сообщалось, что Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком. 

Читайте также: Ляшко о походе с Зеленским в кафе: Все прошло гуд, ничего такого не было

Арина Толина
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Владимир Зеленский Виктор Ляшко кофе хмельницкий карантин коронавирус
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