Кофе в кафе с Зеленским. Ляшко рассказал о заседании суда и сумме штрафа

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Суд по факту нарушения карантина во время поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область должен состояться 19 июня. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Кажется, 19 числа будет судебное разбирательство. И я думаю, что как минимум - 17 000 грн (заплатить штраф, - ред.)", - отметил Ляшко, уточнив, что оспаривать решение суда он не будет.

По его словам, правоохранители составили админпротокол после распития кофе президентом вместе с командой в кафе во время карантина.

Ранее он заявлял, что не считает этот визит в кафе нарушением карантина.

3 июня Зеленский с представителями своего офиса в Хмельницком посетил кафе, хотя работа кафе пока запрещена.

оштрафовали за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком. 10 июня сообщалось , что Зеленского

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