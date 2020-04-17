Когда на улице дым. Доктор Комаровский дал десять советов

Комаровский Евгений Фото: facebook/Евгений Комаровский

Известный доктор Евгений Комаровский напомнил украинцам, что необходимо делать, когда на улице наблюдается дым. Об этом он сообщил сегодня у себя в Telegram.

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Комаровский уточнил - несмотря на то, что эти советы он давал ранее, они актуальны сейчас в связи с ситуацией в Киеве и области.

Комаровский рекомедует:

всячески сократить время пребывания вне помещения, избегать физических нагрузок, дышать носом, постараться не делать глубоких вдохов, по возможности закрывать волосы головным убором;

отложить утренние пробежки;

войдя в дом, квартиру, сразу переодеться и принять душ;

в помещении закрыть двери-окна-форточки-балкон, включить кондиционер;

поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40–70 %;

много пить жидкости, регулярно закапывать нос солевыми растворами;

избегать любых действий, способных дополнительно испортить воздух;

если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудить с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).

не пытаться самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые "лекарства от кашля". Много кашляете - много пейте, нужно обратиться к врачу.

маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

Ранее жителям Киева советовали закрыть все окна, больше пить воды и не выходить на улицу.

17 апреля, по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, из-за задымления в связи с пожарами Чернобыльской зоне и Житомирской области Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире.

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