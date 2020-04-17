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Когда на улице дым. Доктор Комаровский дал десять советов

Когда на улице дым. Доктор Комаровский дал десять советов - Фото
Комаровский Евгений Фото: facebook/Евгений Комаровский
17.04.2020, 10:55

Украинцам Евгений Комаровский рекомендует закрыть все окна, больше пить воды, сократить физнагрузки

Известный доктор Евгений Комаровский напомнил украинцам, что необходимо делать, когда на улице наблюдается дым. Об этом он сообщил сегодня у себя в Telegram.

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Комаровский уточнил - несмотря на то, что эти советы он давал ранее, они актуальны сейчас в связи с ситуацией в Киеве и области.

Комаровский рекомедует:

  • всячески сократить время пребывания вне помещения, избегать физических нагрузок, дышать носом, постараться не делать глубоких вдохов, по возможности закрывать волосы головным убором;
  • отложить утренние пробежки;
  • войдя в дом, квартиру, сразу переодеться и принять душ;
  • в помещении закрыть двери-окна-форточки-балкон, включить кондиционер;
  • поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40–70 %;
  • много пить жидкости, регулярно закапывать нос солевыми растворами;
  • избегать любых действий, способных дополнительно испортить воздух;
  • если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудить с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).
  • не пытаться самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые "лекарства от кашля". Много кашляете - много пейте, нужно обратиться к врачу.
  • маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

Ранее жителям Киева советовали закрыть все окна, больше пить воды и не выходить на улицу.

  • 17 апреля, по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, из-за задымления в связи с пожарами Чернобыльской зоне и Житомирской области Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире.

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Арина Толина
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