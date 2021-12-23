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Кого поддерживают украинцы – Израиль или Иран: опрос от КМИС

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 17:52
Кого поддерживают украинцы – Израиль или Иран: опрос от КМИС - Фото
Израильские военные (Фото: EPA)

Половина украинцев (53,9%) не поддерживают ни одну из сторон в дипломатическом конфликте между Израилем и Ираном. Такие данные исследования были опубликованы Киевским международным институтом социологии.

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Как сообщил изданию LIGA.net заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, заказчиком опроса было посольство Израиля в Украине.

Сторону Израиля в конфликте поддерживают 27,5%, а Ирана – 1,4%. Не знали об отношениях между странами 9,1% украинцев, еще 8.0% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 25 ноября по 13 декабря методом CATI среди 2000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше по всем областям Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность – 2,4%.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерного соглашения и возобновил работы по обогащению урана. Однако в сентябре 2021 года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Тегеран "обогащает уран до 60%, что в шаге от оружейного материала".

Беннет сказал, что страна может действовать против ядерных усилий соседей самостоятельно, если международные организации не повлияют на ситуацию. В следующем году, 27 ноября, стало известно, что неподалеку от Тегерана убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы". Убийство Фахризаде совершил управляемый через спутник робот с искусственным интеллектом.

  • По информации NYT, с 2007-го по 2012 год включительно израильские агенты убили пятерых иранских ученых-ядерщиков и одного ранили.
  • В ноябре 2021-го в Израиле сообщили, что готовятся к возможному вооруженному конфликту с Ираном, чтобы помешать разработке ядерного оружия.

Марина Тищенко
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Израиль Иран опрос конфликт кмис социология
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