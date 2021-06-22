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Комитет рекомендовал Раде принять закон об электронной прописке. Семь основных его тезисов

22.06.2021, 15:42
Комитет рекомендовал Раде принять закон об электронной прописке. Семь основных его тезисов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня профильный комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть и утвердить закон о е-прописке. Если его примут, то понятие "отметки о прописке в паспорте" уйдет в прошлое – вместо этого украинцы смогут регистрироваться в том месте, где они в действительности проживают, онлайн. Авторами проекта стали нардепы из Слуги народа.

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Основные тезисы документа:

  1. Зарегистрироваться по новому месту жительства, а также сняться с этой регистрации можно будет только онлайн.
  2. Авторы проекта предлагают убрать требование, что после снятия с регистрации лицо должно в течение месяца прописаться по новому месту жительства.
  3. Медицинская помощь будет предоставляться независимо от места регистрации.
  4. Пенсии будут выплачиваться также без привязки к прописке.
  5. В Едином демографическом реестре будет содержаться информация о том, где человек проживает/зарегистрирован, оформлял ли он документы на въезд или выезд из Украины, а также указываться место его рождения.
  6. Информация об оформлении документов на въезд/выезд из страны будет вноситься также в загранпаспорт.
  7. Декларировать место проживания надо будет только в том случае, если жилье находится в собственности или предназначено для краткосрочного проживания – по типу общежитий или военных казарм. Во всех остальных случаях место проживания надо будет просто зарегистрировать онлайн.

Читайте также: Регистрацию места жительства упростят и переведут в электронный формат – Федоров

Дарья Мостовая
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