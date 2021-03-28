UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конец марта принесет в Украину дожди и ветер – прогноз погоды

28.03.2021, 14:42
Конец марта принесет в Украину дожди и ветер – прогноз погоды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Погода в конце марта принесет в Украину незначительные осадки и ветер. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

29 марта в западных и восточных областях без осадков, на остальной территории страны будут дожди, ночью с мокрым снегом. На правобережной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. 30 марта на востоке и юге – небольшие осадки, а 31 марта они перенесутся на запад и север.

29 и 30 марта днем от 6 до 13 градусов тепла, ночью от 5 тепла до 2 мороза. Температура начнет расти уже 2 апреля – на западе ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от 13 до 18.

Читайте также: "Рыбалка удалась". Рыбаки в Киеве спасли ребенка со льдины при помощи спиннинга – видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Укргидрометцентр прогноз погоды в украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 