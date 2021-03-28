Конец марта принесет в Украину дожди и ветер – прогноз погоды

Погода в конце марта принесет в Украину незначительные осадки и ветер. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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29 марта в западных и восточных областях без осадков, на остальной территории страны будут дожди, ночью с мокрым снегом. На правобережной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. 30 марта на востоке и юге – небольшие осадки, а 31 марта они перенесутся на запад и север.

29 и 30 марта днем от 6 до 13 градусов тепла, ночью от 5 тепла до 2 мороза. Температура начнет расти уже 2 апреля – на западе ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от 13 до 18.

11 марта сообщалось, что в Украине изменят систему прогноза погоды, нынешняя действует с 1970-х.

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Владислав Сердюк

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