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Король Таиланда помиловал всех заключенных в стране украинцев – омбудсмен

19.04.2021, 10:56
Король Таиланда помиловал всех заключенных в стране украинцев – омбудсмен - Фото
Король Таиланда Рама Х - Маха Вачиралонгкорн (фото - ЕРА)

Король Таиланда Рама Х (Маха Вачиралонгкорн) помиловал всех девятерых украинцев, которые находились в исправительных учреждениях страны. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, королевское помилование было таким:

– шестерых украинцев освободили от наказания;

– двоим украинцам сократили срок на 1/6 (без учета времени проведенного в тюрьме);

– одному – сократили срок на 1/2.

Омбудсмен написала, что шестеро освобожденных уже вернулись в Украину, еще трое пока остаются в тюрьме.

Денисова не уточняла, за что были осуждены украинцы, однако отметила: помилование произошло благодаря сотрудничеству с ее тайской коллегой и по случаю Национального дня таиланда.

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Марк Сировой
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украинцы помилование таиланд король Рама Х Маха Вачиралонгкорн
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