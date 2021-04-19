Король Таиланда помиловал всех заключенных в стране украинцев – омбудсмен

Король Таиланда Рама Х (Маха Вачиралонгкорн) помиловал всех девятерых украинцев, которые находились в исправительных учреждениях страны. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, королевское помилование было таким:

– шестерых украинцев освободили от наказания;

– двоим украинцам сократили срок на 1/6 (без учета времени проведенного в тюрьме);

– одному – сократили срок на 1/2.

Омбудсмен написала, что шестеро освобожденных уже вернулись в Украину, еще трое пока остаются в тюрьме.

Денисова не уточняла, за что были осуждены украинцы, однако отметила: помилование произошло благодаря сотрудничеству с ее тайской коллегой и по случаю Национального дня таиланда.

В апреле прошлого года, с началом пандемии коронавируса, король Таиланда "изолировался" в отеле альпийского курортного города Гармиш-Партенкирхен с прислугой и 20 наложницами.

В октябре 2020-го правительство Германии возмутилось поведением короля, заявив, что он не может заниматься государственными делами своей страны, находясь на территории ФРГ, где проводит большую часть своего времени.

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Марк Сировой

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