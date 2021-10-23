Коронавирус. 340 пассажиров без СOVID-сертификатов и ПЦР-тестов не пустили в поезда – УЗ

С 21 октября 340 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия СOVID-сертификатов и отрицательных ПЦР-тестов. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский, передает пресс-служба компании.

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Перцовский уточнил, что с начала действия новых правил перевозок в поезда из-за отсутствия нужных документов не пустили меньше 0,5% пассажиров.

"Начиная с 21 октября было перевезено более 125 000 пассажиров поездами дальнего следования и Интерсити+, из них только 340 человек не были допущены в поезда из-за отсутствия вакцинации или теста", – сказал он.

При этом он добавил, что в целом пассажиры с пониманием отнеслись к новым правилам перевозок и в большинстве случаев их соблюдают.

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозок между областями. Пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации либо тест.

На 12 железнодорожных вокзалах начали вакцинировать и делать экспресс-тесты. Прививку можно получить бесплатно. Те, у кого есть билет, могут сделать тест на коронавирус за 350 грн.

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Елизавета Кумбер

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