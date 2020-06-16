Коронавирус. Авиапассажиры без масок в США могут попасть в "черный список"

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Крупные авиаперевозчики США могут запретить посадку на борт пассажирам без масок и начать вносить в "черный список" тех, кто игнорирует масочный режим в салоне во время полета. Об этом пишет Голос Америки.

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Американские авиакомпании (Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines среди прочих) теперь будут четко сообщать пассажирам о том, что нужно надевать маски перед полетом, и как правильно их носить. То же самое повторят и на борту.

По данным агентства, каждый авиаперевозчик самостоятельно определится, какими будут последствия для пассажиров-нарушителей. Стюардессы, однако, не имеют полномочий для того, чтоб четко следить за выполнением правил авиакомпании, если пассажир решит снять маску.

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Часть перевозчиков предлагает сделать некоторые исключения для детей младшего возраста, людей с ограниченными возможностями, а также на время, когда люди едят/пьют.

Некоторые авиакомпании и профсоюзы призвали внедрить федеральное правило об обеззараживании самолета, обязательном масочном режиме и максимальном количестве мест на рейс.

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