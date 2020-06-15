МИД опубликовал рекомендации для украинцев, выезжающих за границу

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Министерство иностранных дел опубликовало рекомендации для граждан Украины, которые планируют выехать за границу.

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Там советуют связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого забронирована поездка, и уточнить актуальное состояние карантина в стране, а также проверить статус бронирования. Поскольку ситуация может меняться, украинцам рекомендуют находиться с оператором на постоянной связи.

Также в МИД советуют связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировано путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничений, отметили в ведомстве.

Кроме того необходимо проверить, покроет ли страховой полис расходы в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае инфицирования коронавирусом.

В МИД рекомендуют взять с собой дополнительные средства и запас медицинских препаратов.

Если вы уже находитесь за границей, МИД советует связаться с украинским диппредставительством и зарегистрироваться в электронной системе ДРУГ.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия , с 15 июня украинцев готовы принимать без ограничений на границе США, Турция и Албания.

Европейская комиссия (ЕК) назвала критерии для снятия ограничений на въезд в Евросоюз для жителей третьих стран, в том числе и украинцев.