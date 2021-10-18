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Коронавирус. Более 5000 школ досрочно ушли на осенние каникулы – Минобразования

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18.10.2021, 19:00
Коронавирус. Более 5000 школ досрочно ушли на осенние каникулы – Минобразования - Фото
Фото: depositphotos.com

В связи с эпидемией коронавируса в 5125 школах Украины осенние каникулы начались раньше, то есть с 18 октября. Об этом сообщает пресс-центр Министерства образования и науки.

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"По состоянию на сегодня каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества", – заявил министр Сергей Шкарлет.

Больше всего таких школ в Харьковской (99% от общего количества в области), Сумской (94,3%), Киевской (77%), Донецкой (71,1%), Запорожской (65,4%) областях.

Отмечается, что 86% педагогов получили хотя бы одну дозу вакцины. Двумя вакцинировались 358 390 работников образовательных учреждений, что составляет 56% от общего количества.

Больше всего вакцинированных учителей в Киеве и Луганской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях. Больше всего невакцинированных педагогов в Ровенской (24,5%), Волынской (22%), Ивано-Франковской (20,8%), Одесской (20,1%), Львовской (19,4%) областях. При этом министр отмечает, что количество вакцинированных учителей увеличивается. 

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Владислава Михайленко
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Министерство образования и науки вакцинация школа учитель пандемия коронавирус Сергей Шкарлет
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