Коронавирус. Более 5000 школ досрочно ушли на осенние каникулы – Минобразования

В связи с эпидемией коронавируса в 5125 школах Украины осенние каникулы начались раньше, то есть с 18 октября. Об этом сообщает пресс-центр Министерства образования и науки.

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"По состоянию на сегодня каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества", – заявил министр Сергей Шкарлет.

Больше всего таких школ в Харьковской (99% от общего количества в области), Сумской (94,3%), Киевской (77%), Донецкой (71,1%), Запорожской (65,4%) областях.

Отмечается, что 86% педагогов получили хотя бы одну дозу вакцины. Двумя вакцинировались 358 390 работников образовательных учреждений, что составляет 56% от общего количества.

Больше всего вакцинированных учителей в Киеве и Луганской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях. Больше всего невакцинированных педагогов в Ровенской (24,5%), Волынской (22%), Ивано-Франковской (20,8%), Одесской (20,1%), Львовской (19,4%) областях. При этом министр отмечает, что количество вакцинированных учителей увеличивается.

12 октября госкомиссия по ТЭБ и ЧС предложила Минобразования перенести начало школьных каникул с 25 на 18 октября из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

14 октября в МОЗ заявили о возможности продления каникул до трех-четырех недель.

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Владислава Михайленко

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