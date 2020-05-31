Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и Львовской области: динамика

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Наибольшее количество новых заболевших коронавирусом за сутки было выявлено в Киеве и Львовской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - почти 3000. Более 1000 пациентов зарегистрировано в семи областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Харьковской. В Винницкой области - 993 пациента.

Черновицкая - 3349 заболевших (43 за сутки);

Киев - 2985 (81);

Ровенская - 1713 (33);

Львовская - 1669 (50);

Киевская - 1573 (17);

Ивано-Франковская - 1402 (23);

Закарпатская - 1189 (18);

Тернопольская - 1169 (9);

Харьковская - 1066 (41);

Винницкая - 993 (35);

Днепропетровская - 942 (9);

Одесская - 888 (5);

Волынская - 908 (21);

Житомирская - 739 (40);

Кировоградская - 511 (5);

Запорожская - 444 (4);

Хмельницкая - 444 (12);

Черкасская - 402 (1);

Николаевская - 293 (5);

Полтавская - 270 (2);

Херсонская - 178 (0);

Сумская - 168 (0);

Донецкая - 163 (5);

Черниговская - 167 (8);

Луганская - 47 (1).

20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

в Национальной академии наук заявили , что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае. 28 мая

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE