Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и Львовской области: динамика

Наибольшее количество новых заболевших коронавирусом за сутки было выявлено в Киеве и Львовской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса СНБО.
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С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - почти 3000. Более 1000 пациентов зарегистрировано в семи областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Харьковской. В Винницкой области - 993 пациента.
Черновицкая - 3349 заболевших (43 за сутки);
Киев - 2985 (81);
Ровенская - 1713 (33);
Львовская - 1669 (50);
Киевская - 1573 (17);
Ивано-Франковская - 1402 (23);
Закарпатская - 1189 (18);
Тернопольская - 1169 (9);
Харьковская - 1066 (41);
Винницкая - 993 (35);
Днепропетровская - 942 (9);
Одесская - 888 (5);
Волынская - 908 (21);
Житомирская - 739 (40);
Кировоградская - 511 (5);
Запорожская - 444 (4);
Хмельницкая - 444 (12);
Черкасская - 402 (1);
Николаевская - 293 (5);
Полтавская - 270 (2);
Херсонская - 178 (0);
Сумская - 168 (0);
Донецкая - 163 (5);
Черниговская - 167 (8);
Луганская - 47 (1).
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