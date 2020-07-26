Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и трех областях - динамика
За последние сутки больше всего заразившихся обнаружили во Львовской области, в Черкасской и Херсонской областях новых заболевших не выявили
За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали во Львовской (130) области, Киеве (95), а также в Ивано-Франковской (88) и Ровенской (81) областях. Об этом говорится в данных СНБО.
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Не выявили новых заболевших за прошедшие сутки в Черкасской и Херсонской областях. В Луганской области выявили лишь одного нового заболевшего.
Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:
Львовская область – 8832 заболевших (130 за сутки);
Киев - 7620 (95);
Черновицкая - 5592 (44);
Ровенская - 5623 (81);
Закарпатская - 4841 (67);
Ивано-Франковская - 4025 (88);
Киевская - 3503 (42);
Волынская - 3560 (57);
Харьковская - 3381 (39);
Одесская - 2907 (61);
Тернопольская - 2725 (53);
Винницкая - 2549 (37);
Житомирская - 1709 (18);
Днепропетровская - 1329 (12);
Хмельницкая - 1059 (22);
Черкасская – 897 (0);
Донецкая - 850 (8);
Кировоградская - 693 (3);
Запорожская - 734 (9);
Черниговская - 711 (21);
Николаевская - 546 (7);
Сумская - 430 (19);
Полтавская – 394 (6);
Херсонская - 219 (0);
Луганская - 120 (1).
- 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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