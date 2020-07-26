Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и трех областях - динамика

За последние сутки больше всего заразившихся обнаружили во Львовской области, в Черкасской и Херсонской областях новых заболевших не выявили

За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали во Львовской (130) области, Киеве (95), а также в Ивано-Франковской (88) и Ровенской (81) областях. Об этом говорится в данных СНБО.

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Не выявили новых заболевших за прошедшие сутки в Черкасской и Херсонской областях. В Луганской области выявили лишь одного нового заболевшего.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

Львовская область – 8832 заболевших (130 за сутки);

Киев - 7620 (95);

Черновицкая - 5592 (44);

Ровенская - 5623 (81);

Закарпатская - 4841 (67);

Ивано-Франковская - 4025 (88);

Киевская - 3503 (42);

Волынская - 3560 (57);

Харьковская - 3381 (39);

Одесская - 2907 (61);

Тернопольская - 2725 (53);

Винницкая - 2549 (37);

Житомирская - 1709 (18);

Днепропетровская - 1329 (12);

Хмельницкая - 1059 (22);

Черкасская – 897 (0);

Донецкая - 850 (8);

Кировоградская - 693 (3);

Запорожская - 734 (9);

Черниговская - 711 (21);

Николаевская - 546 (7);

Сумская - 430 (19);

Полтавская – 394 (6);

Херсонская - 219 (0);

Луганская - 120 (1).

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Владислав Сердюк

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