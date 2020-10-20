Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки в Киеве и двух областях: данные по регионам

В 16 регионах Украины за сутки выявлено более 200 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской и Житомирской областях. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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В Киеве коронавирус 19 октября диагностировали у 462 человек, в Харьковской области – у 446, в Житомирской – у 376. Еще в 13 регионах – более 200 заболевших за сутки.

Меньше всего новых заболевших – в Кировоградской (51) и Херсонской (59) областях.

Динамика эпидемии по областям:

Киев – 31 310 заболевших (462 за сутки);

Харьковская – 29 559 (446);

Житомирская – 10 471 (376);

Львовская – 25 392 (289);

Днепропетровская – 11 393 (285);

Одесская – 19 343 (264);

Донецкая – 7389 (256);

Полтавская – 6300 (249);

Киевская – 13 166 (242);

Тернопольская – 17 738 (235);

Ивано-Франковская – 16 987 (221);

Сумская – 9321 (217);

Черновицкая – 18 081 (215);

Хмельницкая – 11 239 (204);

Черкасская – 7095 (203);

Черниговская – 6980 (201);

Николаевская – 6053 (188);

Волынская – 11 164 (178);

Ровенская – 16 184 (150);

Запорожская – 6616 (133);

Закарпатская – 11 956 (131);

Луганская – 2576 (109);

Винницкая – 8523 (105);

Херсонская – 2629 (59);

Кировоградская – 1642 (51).

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.

За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 5469 человек, умерло рекордное с начала эпидемии число пациентов – 113.

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Денис Юдин

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