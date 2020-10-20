Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки в Киеве и двух областях: данные по регионам
В 16 регионах Украины за сутки выявлено более 200 заболевших COVID-19
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской и Житомирской областях. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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В Киеве коронавирус 19 октября диагностировали у 462 человек, в Харьковской области – у 446, в Житомирской – у 376. Еще в 13 регионах – более 200 заболевших за сутки.
Меньше всего новых заболевших – в Кировоградской (51) и Херсонской (59) областях.
Динамика эпидемии по областям:
Киев – 31 310 заболевших (462 за сутки);
Харьковская – 29 559 (446);
Житомирская – 10 471 (376);
Львовская – 25 392 (289);
Днепропетровская – 11 393 (285);
Одесская – 19 343 (264);
Донецкая – 7389 (256);
Полтавская – 6300 (249);
Киевская – 13 166 (242);
Тернопольская – 17 738 (235);
Ивано-Франковская – 16 987 (221);
Сумская – 9321 (217);
Черновицкая – 18 081 (215);
Хмельницкая – 11 239 (204);
Черкасская – 7095 (203);
Черниговская – 6980 (201);
Николаевская – 6053 (188);
Волынская – 11 164 (178);
Ровенская – 16 184 (150);
Запорожская – 6616 (133);
Закарпатская – 11 956 (131);
Луганская – 2576 (109);
Винницкая – 8523 (105);
Херсонская – 2629 (59);
Кировоградская – 1642 (51).
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.
- За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 5469 человек, умерло рекордное с начала эпидемии число пациентов – 113.
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