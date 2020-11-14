Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и трех областях

Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в Кировоградской и Луганской областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Киеве выявлено 1053 случая коронавируса, в Запорожской – 805, в Одесской и Харьковской областях – более 700 новых заболевших.

Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в Кировоградской (71) и Луганской (140) областях.

Динамика заболевания по областям:

Киев – 49 699 заболевших (1053 за сутки);

Запорожская область – 17 616 (805);

Одесская – 32 090 (758);

Харьковская – 46 886 (749);

Киевская – 23 801 (698);

Сумская – 17 437 (656);

Черкасская – 12 315 (642);

Днепропетровская – 20 535 (626);

Донецкая – 16632 (607);

Ивано-Франковская – 27 417 (593);

Львовская – 36 561 (561);

Ровенская – 24 579 (534);

Хмельницкая – 22 450 (496);

Полтавская – 14 800 (473);

Житомирская – 21 597 (459);

Волынская – 18 433 (429);

Закарпатская – 19 214 (382);

Черновицкая – 27 511 (371);

Тернопольская – 23 330 (318);

Николаевская – 11 944 (298);

Черниговская – 11 298 (278);

Херсонская – 6752 (267);

Винницкая – 13 627 (260);

Луганская – 5080 (140);

Кировоградская – 3572 (71).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Денис Юдин

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