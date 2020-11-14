Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и трех областях
Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в Кировоградской и Луганской областях
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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В Киеве выявлено 1053 случая коронавируса, в Запорожской – 805, в Одесской и Харьковской областях – более 700 новых заболевших.
Меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в Кировоградской (71) и Луганской (140) областях.
Динамика заболевания по областям:
Киев – 49 699 заболевших (1053 за сутки);
Запорожская область – 17 616 (805);
Одесская – 32 090 (758);
Харьковская – 46 886 (749);
Киевская – 23 801 (698);
Сумская – 17 437 (656);
Черкасская – 12 315 (642);
Днепропетровская – 20 535 (626);
Донецкая – 16632 (607);
Ивано-Франковская – 27 417 (593);
Львовская – 36 561 (561);
Ровенская – 24 579 (534);
Хмельницкая – 22 450 (496);
Полтавская – 14 800 (473);
Житомирская – 21 597 (459);
Волынская – 18 433 (429);
Закарпатская – 19 214 (382);
Черновицкая – 27 511 (371);
Тернопольская – 23 330 (318);
Николаевская – 11 944 (298);
Черниговская – 11 298 (278);
Херсонская – 6752 (267);
Винницкая – 13 627 (260);
Луганская – 5080 (140);
Кировоградская – 3572 (71).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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