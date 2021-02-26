Коронавирус. Черновицкая область может попасть в красную зону карантина – Ляшко
26.02.2021, 10:20
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
В Черновицкой области может быть объявлен красный уровень эпидемиологической опасности. Об этом сегодня, 26 февраля, во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.
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По словам Ляшко, завтра будет третий день подряд, когда в Черновицкой области превышаются индикаторы заболеваемости коронавирусом, установленные Кабмином.
Если тенденция роста госпитализаций в области сохранится, Минздрав будет созывать в субботу, 27 февраля, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям на национальном уровне, которое может отнести область к красной карантинной зоне.
- С 24 февраля 2021 года в Украине возобновлен адаптивный карантин, в красной зоне – Ивано-Франковская область.
- Вчера, 26 февраля, в Черновицкой области выявлено 638 новых заболевших COVID-19, днем ранее – 561.
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