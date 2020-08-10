Коронавирус. Девять областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав
Во Львовской и Черновицкой областях больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более, чем на 50%
Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 10 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области.
Во Львовской и Черновицкой областях превышен показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19: 52,48% и 55,63% соответственно при необходимых 50%.
Данные по регионам (нажмите, чтобы увеличить):
- За прошедшие сутки в Украине выявлены 1008 новых заболевших COVID-19.
- Новые заболевшие зафиксированы во всех регионах страны.
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