Коронавирус. В Украине уже девять областей, где более 1000 заболевших - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

Число заболевших коронавирусом в Харьковской области превысило 1000, это уже девятая область с таким показателем. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - более 2500. Более 1000 пациентов зарегистрировано в семи областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Харьковской.

Наибольшее число заболевших за прошедшие сутки зарегистрировали в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве. В Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях за последние сутки новых заболевших нет.

Данные по областям:

(Нажмите, чтобы увеличить)

Черновицкая - 3259 заболевших (58 за сутки);

Киев - 2849 (56);

Ровенская - 1628 (40);

Львовская - 1563 (50);

Киевская - 1535 (18);

Ивано-Франковская - 1360 (21);

Закарпатская - 1147 (23);

Тернопольская - 1145 (14);

Харьковская - 1011 (30);

Винницкая - 957 (10);

Днепропетровская - 930 (10);

Одесская - 878 (17);

Волынская - 863 (12);

Житомирская - 694 (21);

Кировоградская - 503 (8);

Запорожская - 431 (6);

Хмельницкая - 407 (21);

Черкасская - 401 (0);

Николаевская - 284 (2);

Полтавская - 268 (0);

Херсонская - 177 (0);

Сумская - 167 (1);

Донецкая - 158 (0);

Черниговская - 150 (10);

Луганская - 46 (1).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

На утро 29 мая в мире зафиксировали 5 900 907 инфицированных коронавирусом и 361 304 умерших от него, 2 577 250 человек выздоровели.

В случае второй волны коронавируса в Украине будет применяться не карантин, а другая стратегия, заявил главный санврач.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Карта - пресс-служба Центра общественного здоровья