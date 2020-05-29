Коронавирус. В Украине уже девять областей, где более 1000 заболевших - карта

Число заболевших коронавирусом в Харьковской области превысило 1000, это уже девятая область с таким показателем. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.
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С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - более 2500. Более 1000 пациентов зарегистрировано в семи областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Харьковской.
Наибольшее число заболевших за прошедшие сутки зарегистрировали в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве. В Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях за последние сутки новых заболевших нет.
Данные по областям:
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Черновицкая - 3259 заболевших (58 за сутки);
Киев - 2849 (56);
Ровенская - 1628 (40);
Львовская - 1563 (50);
Киевская - 1535 (18);
Ивано-Франковская - 1360 (21);
Закарпатская - 1147 (23);
Тернопольская - 1145 (14);
Харьковская - 1011 (30);
Винницкая - 957 (10);
Днепропетровская - 930 (10);
Одесская - 878 (17);
Волынская - 863 (12);
Житомирская - 694 (21);
Кировоградская - 503 (8);
Запорожская - 431 (6);
Хмельницкая - 407 (21);
Черкасская - 401 (0);
Николаевская - 284 (2);
Полтавская - 268 (0);
Херсонская - 177 (0);
Сумская - 167 (1);
Донецкая - 158 (0);
Черниговская - 150 (10);
Луганская - 46 (1).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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Карта - пресс-служба Центра общественного здоровья