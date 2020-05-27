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Коронавирус. В пяти областях Украины нет новых заболевших COVID-19 за сутки

Коронавирус. В пяти областях Украины нет новых заболевших COVID-19 за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
27.05.2020, 09:03

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях

В пяти областях Украины за сутки нет ни одного нового случая коронавируса. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших COVID-19, в Киеве - более 2500. Более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях. В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях  за последние сутки новых заболевших нет.

Данные по областям:

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

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Черновицкая - 3144 заболевших (43 за сутки);

Киев - 2739 (29);

Ровенская - 1514 (39);

Киевская - 1474 (16);

Львовская - 1443 (38);

Ивано-Франковская - 1327 (21);

Тернопольская - 1126 (2);

Закарпатская - 1104 (12);

Харьковская - 959 (29);

Винницкая - 932 (22);

Днепропетровская - 905 (10);

Одесская - 853 (11);

Волынская - 814 (9);

Житомирская - 660 (13);

Кировоградская - 489 (7);

Запорожская - 420 (4);

Черкасская - 393 (1);

Хмельницкая - 381 (11);

Николаевская - 281 (0);

Полтавская - 267 (0);

Херсонская - 177 (0);

Сумская - 166 (0);

Донецкая - 155 (0);

Черниговская - 137 (3);

Луганская - 45 (1).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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Карта - пресс-служба Центра общественного здоровья

Денис Юдин
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