Коронавирус и туризм. Горнолыжные курорты Италии откроются не раньше февраля
В Италии решили отложить открытие горнолыжных курортов до конца января этого года – такое решение в связи с разрастанием эпидемии коронавируса принял министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, пишет местное издание The Local.
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В правительстве Италии отметили, что запланированная ранее дата открытия подъемников – 7 января – нереальна, и что ее надо перенести как минимум на 18 января. После этого местные власти попросили еще чуть больше времени для борьбы с эпидемией и тогда открытие курортов решили отложить до февраля.
В профильном комитете правительства по вопросам COOVID-19 также отметили, что возле подъемников всегда скапливается значительное количество туристов, что создает "средний или высокий риск" распространения болезни.
- В ноябре 2020 года Германия начала агитировать страны Евросоюза временно закрыть горнолыжные курорты – из-за пандемии.
- 19 декабря Италия ввела на время новогодних праздников карантин.
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