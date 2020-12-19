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Италия вводит карантин на праздники: там наибольшее число умерших от COVID-19 в Европе

19.12.2020, 10:40
Италия вводит карантин на праздники: там наибольшее число умерших от COVID-19 в Европе - Фото
Рим (Фото: EPA)

В Италии вводят общенациональный локдаун на период рождественских и новогодних праздников с целью предотвратить рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

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Ограничения "красной зоны" будут действовать по всей Италии с 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и с 5 по 6 января. В это время будут закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). В этот период люди "могут выходить из дома только по работе, по необходимости и по состоянию здоровья".

Допускаются прием людей на дому, однако число гостей ограничено до двух. Полиция не будет проверять дома людей, итальянцев призывают действовать ответственно. Также в стране вводят комендантский час с 22:00 до 05:00. 

В Италии зарегистрировано самое высокое число умерших от коронавируса в Европе – почти 68 000 человек. 

Владислав Сердюк
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