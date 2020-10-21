Коронавирус и выборы. В Минздраве рассказали, как проглосовать безопасно – инфографика

Минздрав рекомендует не задерживаться на участках, голосовать своей ручкой и не брать на выборы детей

Министерство здарвоохранения опубликовало три инфографики, на которых указаны рекомендации и требования для голосвания на местных выборах в условиях эпидемии коронавирус.

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Чтобы проголосовать безопасно для здоровья в МОЗ рекомендуют взять свою ручку, минимизировать время нахождения на участке, надеть маску, перед выходом и ухода с участка обработать руки антисептиком, соблюдать дистанцию и не брать на голосование детей.

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Людям, которые находятся на самоизоляции, необходимо до 20:00 23 сентября подать заявку и справку в участковую избирательную комиссию. Их должны обслуживать работники в перчатках, маске и/или защитном щитке. Избиратель сам должен показывать паспорт.

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Также Минздрав опубликовал инфографику с требованиями к избирательным участками. В частности отмечается, что людей будут спрашивать о наличии симптомов ОРВИ и мерить им температуру.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Вчера Минздрав опубликовал инструкцию по уходу за больным COVID-19 в домашних условиях.

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Марк Сировой

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