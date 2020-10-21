Ученые отследили уровень бессимптомных носителей коронавируса на примере Нью-Йорка
Исследование наличия антител к SARS-CoV-2 в образцах крови внешне здоровых людей может дать косвенное представление, как много болеют без симптомов
По данным ученых, коронавирусная болезнь протекает у части людей без каких-либо симптомов, либо с минимальными. Американские биологи задались вопросом, как можно выяснить процент бессимптомных носителей коронавируса и проверили на антитела к SARS-CoV-2 образцы крови 1559 внешне здоровых жителей Нью-Йорка. Результаты выложены на medRxiv.
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Образцы были собраны в период с марта по июль 2020 года, то есть захватывают период сильнейшей весенней вспышки COVID-19 в Нью-Йорке.
Авторы заявили о "значительном увеличении" показателей серопозитивности (появление антител к патогену в плазме крови) за четырехмесячный период с 0% до 11,6%.
Отслеживались антитела IgG и IgM.
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"Исследование дает представление о тенденциях уровня серопозитивности к SARS-CoV-2 среди бессимптомных доноров крови в Нью-Йорке в первые месяцы пандемии, но оно разработано не для измерения распространенности таких носителей среди населения. Тем не менее, наши результаты согласуются с сообщениями о том, что у значительного числа людей, инфицированных SARS-CoV-2, симптомы могут отсутствовать или проявляться легко", – подытожили биологи.
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