Минздрав опубликовал инструкцию по уходу за больным COVID-19 в домашних условиях

В МОЗ рассказали, как ухаживать за пациентом с легкой формой коронавируса дома

Центр общественного здоровья опубликовал правила по уходу за человеком, заболевшим легкой формой COVID-19, в домашних условиях.

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В ЦОЗ отметили ,что людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. В этом случае необходимо соблюдать ряд правил.

- Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.

- Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не входит в группу риска. Посещение пациента запрещено.

- Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее одного метра от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.

- Следует ограничить передвижение пациента местами общего пользования.

- Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.

- Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

- После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.

- Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.

- Используйте одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.

- Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельный контейнер (полиэтиленовый пакет) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.

- Избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.

- Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет – бытовым моечно-дезинфицирующим средством.

- Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температура 60-90° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено вытряхивать, но можно собирать в общий мешок.

- Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.

- Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозреваемым на инфицирование SARS-CoV-2.

В ЦОЗ подчеркнули, что все члены домохозяйства – контактные лица.

В случае появления первых симптомов ОРВИ так советуют немедленно обратиться к семейному врачу.

Вчера, 19 октября, в Украине выявили 5469 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4766), среди них 275 детей и 214 медиков. За этот же период скончались 113 пациентов (днем ранее – 66) – это суточный рекорд за время эпидемии.

В среднем заполненность коек для больных коронавирусом по Украине сейчас составляет 65,7%. Самая сложная ситуация с заполненностью коек для больных COVID-19 – в Луганской области. Там некоторые больницы заполнены на 100%.

Вадим Ребрина

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