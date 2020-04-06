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Коронавирус. Жена не пустила мужа домой после его возвращения из Польши

Коронавирус. Жена не пустила мужа домой после его возвращения из Польши - Фото
Фото: пресс-центр управления Нацполиции в Тернопольской области
06.04.2020, 18:31

Мужчина хотел самоизолироваться на две недели по приезде, но жена оказалась против

Жителя Тернополя, который вернулся с заработков из Польши, не пустили домой родственники. Мужчина хотел самоизолироваться по всем правилам - на две недели, но жена не открыла ему дверь. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления национальной полиции в Тернопольской области.

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Тернопольчанин заночевал на улице, а утром обратился в местное отделение полиции. Сотрудники полиции отправили мужчину в одну из больниц, где могут находиться на самоизоляции люди, у которые нет такой возможности дома. 

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Дарья Мостовая
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