Коронавирус. Жена не пустила мужа домой после его возвращения из Польши

Фото: пресс-центр управления Нацполиции в Тернопольской области

Жителя Тернополя, который вернулся с заработков из Польши, не пустили домой родственники. Мужчина хотел самоизолироваться по всем правилам - на две недели, но жена не открыла ему дверь. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления национальной полиции в Тернопольской области.

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Тернопольчанин заночевал на улице, а утром обратился в местное отделение полиции. Сотрудники полиции отправили мужчину в одну из больниц, где могут находиться на самоизоляции люди, у которые нет такой возможности дома.

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31 марта на границе с Россией поймали двух украинцев, которые "сбежали" с самоизоляции.

2 апреля в КГГА рассказали, как в столице будут контролировать соблюдение режима самоизоляции.

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