Коронавирус. Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав
Во Львовской области пять дней подряд загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, превышает 50%
Киев и 13 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 18 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Во Львовской области пять дней подряд загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, превышает 50%.
Данные по регионам (нажмите, чтобы увеличить):
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1616 человек.
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