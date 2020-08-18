Коронавирус. Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Во Львовской области пять дней подряд загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, превышает 50%

Киев и 13 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 18 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Во Львовской области пять дней подряд загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, превышает 50%.

Данные по регионам (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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