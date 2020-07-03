Коронавирус. Киев и девять областей Украины не готовы к смягчению карантина

Рейд Нацполиции по соблюдению карантина (Фото: пресс-служба НПУ)

В Киеве и девяти областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 3 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 63,55%.

Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Донецкой области - 293,44%%.

Сводная информация по регионам:

Инфографика - Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19.

выявили Во Львове запретили работу ночных клубов.

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