Коронавирус. Киев и девять областей Украины не готовы к смягчению карантина

В Киеве и девяти областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 3 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 63,55%.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Донецкой области - 293,44%%.
Сводная информация по регионам:
Инфографика - Минздрав
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