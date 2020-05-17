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Коронавирус. МАУ закрыла продажи на регулярные рейсы до 1 июля

Коронавирус. МАУ закрыла продажи на регулярные рейсы до 1 июля - Фото
Фото: Денис Кацило/LIGA.net Фото: LIGA.net/Денис Кацило
17.05.2020, 19:40

МАУ закрыли продажи билетов на регулярные рейсы до 1 июля. Президент компании Евгений Дыхне говорит о плачевном прогнозе для авиарынка из-за COVID-19

Авиакомпания МАУ закрыла продажи билетов на регулярные рейсы до 1 июля из-за трендов в сфере авиаперевозок, которые вызваны пандемией коронавируса. Об этом написал в Facebook президент компании Евгений Дыхне.

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"Почему мы закрыли продажи на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный и Украина является частью глобального тренда", - написал он.

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Дыхне ожидает, что авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее, чем в 2023 году. По его словам, в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты.

Он также прогнозирует, что будут изменения в перечне услуг как на борту самолета, так и в аэропорту. Это будет временное прекращение работы бизнес-лаунжей и duty-free, отказ от провоза в салоне ручной клади, выдача запакованной еды на борту, вместо горячих блюд, считает Дыхне.

"Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком – авиакомпании будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи", - подытожил свой прогноз президент МАУ.

  • 6 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что полноценное пассажирское авиасообщение между странами восстановится не раньше осени, если не будет второй волны пандемии коронавирусной болезни.

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Марк Сировой
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