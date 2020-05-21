Коронавирус. Как работать пожилым учителям: объяснение от Минобразования

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)

Для учителей школ в возрасте от 60 лет и старше сделают гибкий график работы на время эпидемии коронавируса, чтобы не подвергать их опасности. Об этом на канале 1+1 сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска", - сказала Мандзий.

По ее словам, гибкий график - это не отстранение от работы.

"Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций", - добавила Мандзий.

Отвечая на вопрос, отразится ли это на их зарплате, Мандзий сказала: "Думаю, что нет. Не должно".

сентябре, когда начнется следующий учебный год, школьники смогут получить корректирующее обучение. 21 мая 2020-го Мандзий заявила , что в