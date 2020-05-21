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Коронавирус. Как работать пожилым учителям: объяснение от Минобразования

Коронавирус. Как работать пожилым учителям: объяснение от Минобразования - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.05.2020, 13:27

И.о. министра образования Любомира Мандзий говорит, что на зарплате не отразится гибкий график для учителей в возрасте 60+

Для учителей школ в возрасте от 60 лет и старше сделают гибкий график работы на время эпидемии коронавируса, чтобы не подвергать их опасности. Об этом на канале 1+1 сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска", - сказала Мандзий.

По ее словам, гибкий график - это не отстранение от работы.

"Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций", - добавила Мандзий.

Отвечая на вопрос, отразится ли это на их зарплате, Мандзий сказала: "Думаю, что нет. Не должно".

  • 21 мая 2020-го Мандзий заявила, что в сентябре, когда начнется следующий учебный год, школьники смогут получить корректирующее обучение.
Арина Толина
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учителя коронавирус Любомира Мандзий 60+
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