Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной зоны: теперь в ней все соседи Украины

Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19.

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Пребывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию. Те, кто приезжают из красной зоны, должны либо получить негативный результат теста на коронавирус не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо провести 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-служба Кабмина.

В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (142,3).

В ней по данным на 5 февраля оказались Испания, Чехия, Великобритания, США, Израиль, Нидерланды, Кипр, Италия, Австрия, Германия, Канада, Польша, Словакия, Россия, Беларусь, Румыния, Венгрия, Молдова и еще 62 страны.

В зеленой зоне – Болгария, Турция, Греция, Казахстан, Япония, Египет, Таиланд, Австралия, Китай и еще 104 страны.

Полный список стран красной и зеленой зон (нажмите, чтобы увеличить):

4 февраля 2021 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 30 апреля, и это не конечная дата.

За прошедшие сутки в Украине выявили 4923 новых заболевших коронавирусом.

Денис Юдин

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