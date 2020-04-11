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Коронавирус. На Донбассе Зеленский проверил палаточный городок: видео

Коронавирус. На Донбассе Зеленский проверил палаточный городок: видео - Фото
Президент Владимир Зеленский посетил 66-й военный госпиталь (фото - скриншот видео
11.04.2020, 12:53

В военном 66 госпитале находятся 33 врача, из них десять человек хирургического профиля и 23 - терапевтического

Сегодня президент Владимир Зеленский посетил палаточный городок для инфекционных больных коронавирусом 66 военно-мобильного госпиталя в Донецкой области. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что сейчас приоритет для власти - полностью обеспечить военных и медиков средствами защиты.

Президенту сообщили, что в настоящее время в госпитале находятся 33 врача, из них 10 человек хирургического профиля и 23 – терапевтического.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

В связи с объявлением в стране карантина развернуто инфекционное отделение в палаточном городке, а также - все диагностические кабинеты, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым и травмированным, которые могут быть инфицированы коронавирусом.

На территории находится передвижная лаборатория, которая может делать 20 исследований ПЦР в день. Госпиталь функционирует с 10 февраля 2015 года, за этот период в нем проходили лечение более 40 000 военнослужащих.

В Офисе президента сообщили, что президент ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств. Зеленский также обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы Восток ВМС Вооруженных сил Украины.

  • 10 апреля сообщалось, что в Украине 334 медицинских работника заболели COVID-19. 
  •  10 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что семьи врачей, умерших от COVID-19, получат денежную помощь от государства.

Читайте также: LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Арина Толина
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Владимир Зеленский Донбасс видео госпиталь коронавирус
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