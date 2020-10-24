Коронавирус. Почти во всех областях Украины больницы заполнены более чем на 50% – Минздрав

Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

Шестой день подряд во всех регионах Украины заболеваемость за 14 дней превышает установленное Министерством здравоохранения значение. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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На 24 октября во всех областях проводилось достаточное количество тестов на коронавирус.

Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Житомирской, Кировоградской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 61,7% (днем ранее – 61,9%).

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (327,3), Хмельницкой (351,7) и Черновицкой (331,1) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 71,9. В целом по Украине – 213,1 (днем ранее – 209,7).

Показатели по регионам:

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 23 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.

За прошедшие сутки в Украине выявили 7014 заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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