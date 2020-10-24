Коронавирус. В Украине выявили более 7000 новых заболевших: динамика эпидемии
24.10.2020, 08:51
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных/больных. 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли
Вчера, 23 октября, в Украине выявили 7014 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 7517). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот же период скончались 125 пациентов (днем ранее – 121). Выздоровели 2177 (днем ранее — 2680).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных/больных. 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли.
Новость дополняется.
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
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