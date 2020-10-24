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Коронавирус. В Украине выявили более 7000 новых заболевших: динамика эпидемии

24.10.2020, 08:51
Коронавирус. В Украине выявили более 7000 новых заболевших: динамика эпидемии - Фото
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных/больных. 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли

Вчера, 23 октября, в Украине выявили 7014 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 7517). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот же период скончались 125 пациентов (днем ранее – 121). Выздоровели 2177 (днем ранее — 2680).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных/больных. 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли.

Новость дополняется. 

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Владислав Сердюк
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