Коронавирус. В Украине выявили более 7000 новых заболевших: динамика эпидемии

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных/больных. 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли

Вчера, 23 октября, в Украине выявили 7014 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 7517). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот же период скончались 125 пациентов (днем ранее – 121). Выздоровели 2177 (днем ранее — 2680).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных/больных. 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли.

Новость дополняется.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.