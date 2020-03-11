Коронавирус. Поможет ли против него чеснок и другие народные методы

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Коронавирус COVID-19 распространился уже на все континенты мира, кроме Антарктиды, однако пока никто не знает лекарств против него. В интернете есть множество информации о народных методах, которые якобы могут помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. BBC News Україна узнала, работают ли они.

1. Чеснок - чтобы не заразиться коронавирусом, многие советуют есть чеснок. Например, даже секретарь СНБО Данилов заявил в эфире общенационального канала, что "лучшее лекарство от коронавируса - лук, сало и чеснок". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что "здоровая еда имеет определенные антимикробные свойства", однако нет доказательств, что именно чеснок может защитить людей от COVID-19. Такое "лекарство" не является вредным, но злоупотребление им может навредить.

2. "Магические минералы" - Джордан Сатер, который имеет тысячи подписчиков в разных сосцсетях, утверждает, что некая "магическая минеральная добавка", содержащая двуокись хлора, способна "вычистить" коронавирус. В прошлом году власти США заявили об опасности двуокиси хлора для здоровья. Нет никаких исследований подтверждающих эффективность этой "добавки" в лечении коронавируса, а тем более безопасности для человеческого здоровья. Злоупотребление ею может вызвать тошноту, рвоту, диарею.

3. "Домашние антисептики для рук" - из-за нехватки антибактериальных гелей и растворов в аптеках в соцсетях начали появляться рецепты "домашних" средств. Ученые говорят, что эти рецепты больше подходят для чистки поверхности, но не для использования на коже. Профессор Салли Блумфельд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины вовсе считает, что не верит в возможность сделать дома эффективный продукт для дезинфекции рук.

4. Жидкое серебро - в Facebook быстро распространилась информация о том, что коллоидное серебро может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусом, однако свидетельств эффективности этого металла не существует. Его употребление может вызвать серьезные осложнения - от проблем с почками до эпилепсии. Серебро не играет никакой роли в работе человеческого организма.

5. Питье воды каждые 15 минут - в соцсетях некий "японский врач" посоветовал пить воду каждые 15 минут, чтобы смыть вирусы, попавшие в рот. Ученые говорят, что нет механизма, который можно использовать в поддержку теории, что заболевание можно смыть водой и побороть его. Питье воды не защитит от COVID-19, однако пить воду и избегать обезвоживания - распространенный совет с доказанной эффективностью.

6. Горячая ванна и никакого мороженного - в соцсетях советовали от имени Unicef не есть мороженое и другие охлажденные продукты, чтобы предотвратить заражение. Это не соответствует действительности. Ученые ничего не знают о том, как высокие температуры влияют на коронавирус. Пытаться нагреть свое тело, чтобы побороть вирус, абсолютно неэффективно, поскольку нужно минимум 60 градусов по Цельсию. Это гораздо больше, чем любая горячая ванна.

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