Коронавирус. После выходных в Украине 3000 новых случаев, лидер – Днепропетровская область
Вчера, 26 сентября, в Украине выявили 3007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4647), выздоровели 952 пациента (днем ранее – 983). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 286 детей и 32 медика. Госпитализированы 1478 человек (сутками ранее – 2325), 94 пациента умерли (сутками ранее – 69).
Официально за 26 сентября сделаны 26 912 тестов на коронавирус (50 021 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 395 404 заболевших COVID-19, 2 245 144 пациента выздоровели, 55 720 человек умерли. Проведено более 12,7 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Днепропетровской, Черновицкой, Львовской, Харьковской и Тернопольской областях:
Днепропетровская область – 371 заболевший за сутки;
Черновицкая – 282;
Львовская – 241;
Харьковская – 233;
Тернопольская – 180;
Запорожская – 175;
Житомирская – 166;
Донецкая – 163;
Одесская – 163;
Киев – 135;
Волынская – 121;
Винницкая – 102;
Сумская – 95;
Николаевская – 83;
Херсонская – 77;
Луганская – 67;
Ивано-Франковская – 61;
Киевская – 60;
Хмельницкая – 56;
Ровенская – 53;
Черкасская – 43;
Полтавская – 34;
Черниговская – 25;
Закарпатская – 15;
Кировоградская – 6.
- На прошлой неделе в Украине начала действовать желтая зона карантина. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев и тех, кто недавно сделал тест на COVID-19.
- Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что вакцины доступны всем желающим.
- Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию для работников сферы образования и чиновников.
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