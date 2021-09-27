Коронавирус. После выходных в Украине 3000 новых случаев, лидер – Днепропетровская область

Вчера, 26 сентября, в Украине выявили 3007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4647), выздоровели 952 пациента (днем ранее – 983). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 286 детей и 32 медика. Госпитализированы 1478 человек (сутками ранее – 2325), 94 пациента умерли (сутками ранее – 69).

Официально за 26 сентября сделаны 26 912 тестов на коронавирус (50 021 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 395 404 заболевших COVID-19, 2 245 144 пациента выздоровели, 55 720 человек умерли. Проведено более 12,7 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Днепропетровской, Черновицкой, Львовской, Харьковской и Тернопольской областях:

Днепропетровская область – 371 заболевший за сутки;

Черновицкая – 282;

Львовская – 241;

Харьковская – 233;

Тернопольская – 180;

Запорожская – 175;

Житомирская – 166;

Донецкая – 163;

Одесская – 163;

Киев – 135;

Волынская – 121;

Винницкая – 102;

Сумская – 95;

Николаевская – 83;

Херсонская – 77;

Луганская – 67;

Ивано-Франковская – 61;

Киевская – 60;

Хмельницкая – 56;

Ровенская – 53;

Черкасская – 43;

Полтавская – 34;

Черниговская – 25;

Закарпатская – 15;

Кировоградская – 6.

На прошлой неделе в Украине начала действовать желтая зона карантина. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев и тех, кто недавно сделал тест на COVID-19.

Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что вакцины доступны всем желающим.

Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию для работников сферы образования и чиновников.

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Денис Юдин

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