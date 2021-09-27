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Коронавирус. После выходных в Украине 3000 новых случаев, лидер – Днепропетровская область

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 08:18
Коронавирус. После выходных в Украине 3000 новых случаев, лидер – Днепропетровская область - Фото
Иллюстративное фото: Исполком Бориспольского горсовета/Facebook

Вчера, 26 сентября, в Украине выявили 3007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4647), выздоровели 952 пациента (днем ранее – 983). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 286 детей и 32 медика. Госпитализированы 1478 человек (сутками ранее – 2325), 94 пациента умерли (сутками ранее – 69).

Официально за 26 сентября сделаны 26 912 тестов на коронавирус (50 021 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 395 404 заболевших COVID-19, 2 245 144 пациента выздоровели, 55 720 человек умерли. Проведено более 12,7 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Днепропетровской, Черновицкой, Львовской, Харьковской и Тернопольской областях:

Днепропетровская область – 371 заболевший за сутки;
Черновицкая – 282;
Львовская – 241;
Харьковская – 233;
Тернопольская – 180;
Запорожская – 175;
Житомирская – 166;
Донецкая – 163;
Одесская – 163;
Киев – 135;
Волынская – 121;
Винницкая – 102;
Сумская – 95;
Николаевская – 83;
Херсонская – 77;
Луганская – 67;
Ивано-Франковская – 61;
Киевская – 60;
Хмельницкая – 56;
Ровенская – 53;
Черкасская – 43;
Полтавская – 34;
Черниговская – 25;
Закарпатская – 15;
Кировоградская – 6.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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