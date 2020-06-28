Коронавирус. Суточное число заболевших COVID-19 в Украине немного снизилось

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За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 917 новых случаев COVID-19 (сутками ранее - 948). Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

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На утро 28 июня в Украине подтверждено 42 982 случая коронавирусной инфекции, 1129 человек умерли от болезни, 18 934 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки умерли 19 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 24), выздоровели 233 (сутками ранее - 402).

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В Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин, заявил глава МОЗ Максим Степанов.

заявил Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, число умерших от болезни - 500 000.

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