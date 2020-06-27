В Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин - Степанов

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В 13 областях, в которых превышен ряд критериев распространения коронавируса, главные санитарные врачи этих регионов обратятся в местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с представлением об ужесточении карантина. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, в условиях адаптивного карантина наблюдается "резкий рост в некоторых областях", а именно увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19.

"То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, они преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - заявил глава Минздрава.

Он уточнил, что усиление карантина может коснуться работы транспорта, спортивных учреждений и фитнес-залов, дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин. На этой неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

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