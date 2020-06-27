Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин - Степанов

В Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин - Степанов - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
27.06.2020, 10:08

Глава Минздрава Максима Степанова заявил, что в 13 областях Украины наблюдается ухудшение ситуации с новым коронавирусом

В 13 областях, в которых превышен ряд критериев распространения коронавируса, главные санитарные врачи этих регионов обратятся в местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с представлением об ужесточении карантина. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Степанова, в условиях адаптивного карантина наблюдается "резкий рост в некоторых областях", а именно увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19.

"То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, они преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - заявил глава Минздрава.

Он уточнил, что усиление карантина может коснуться работы транспорта, спортивных учреждений и фитнес-залов, дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • На этой неделе  во Львове и Киеве, которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

Читайте также: Шмыгаль заявил о серьезной волне COVID-19: Открываем резервные больницы

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
минздрав карантин коронавирус COVID-19 маским степанов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 