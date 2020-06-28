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Коронавирус. Число заболевших в мире превысило 10 млн, умерли 500 000 человек

Коронавирус. Число заболевших в мире превысило 10 млн, умерли 500 000 человек - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.06.2020, 07:36

Суточное число заболевших коронавирусом и умерших от болезни немного снизилось по сравнению с предыдущим днем

На утро 28 июня число заболевших COVID-19 в мире составило 10 082 618 человек, от болезни умерли 501 309 пациентов. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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С начала пандемии выздоровели 5 458 523 заразившихся коронавирусом.

За вчерашние сутки зафиксировано 176 568 новых случаев COVID-19 (сутками ранее - 194 190), умерли 4547 человек (сутками ранее - 4893).

Пять стран с наибольшим числом заболевших:

1. США – заболели 2 596 537 человек (+43 581 за сутки), умерли 128 152 (+512), выздоровели 1 081 437;

2. Бразилия – заболели 1 315 941 (+35 887), умерли 57 103 (+994), выздоровели 715 905;

3. Россия – заболели 627 646 (+6852), умерли 8969 (+188), выздоровели 393 352;

4. Индия – заболели 529 577 (+20 131), умерли 16 103 (+414), выздоровели 310 146;

5. Великобритания – заболели 310 250 (+890), умерли 43 514 (+100), данные о выздоровевших не указаны.

  • На утро 27 июня в Украине зарегистрировали 42 065 заболевших COVID-19, 1110 пациентов умерли, выздоровели 18 701 человек.
  • В Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин, заявил глава МОЗ Максим Степанов.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
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