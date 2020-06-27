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Коронавирус. Количество новых заболевших в Украине упало, умерших - выросло

Коронавирус. Количество новых заболевших в Украине упало, умерших - выросло - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
27.06.2020, 09:03

За вчерашний день в стране COVID-19 диагностировали у 948 человек

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 948 человек. Это на 161 больного меньше, чем было вчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центра общественного здоровья Минздрава.

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За этот период болезнь унесла жизнь 24 пациентов (днем ранее – 19). За сутки 402 пациент выздоровел (541 днем ранее).

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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