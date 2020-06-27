Коронавирус. Количество новых заболевших в Украине упало, умерших - выросло

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 948 человек. Это на 161 больного меньше, чем было вчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центра общественного здоровья Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За этот период болезнь унесла жизнь 24 пациентов (днем ранее – 19). За сутки 402 пациент выздоровел (541 днем ранее).
Читайте также: Шмыгаль заявил о серьезной волне COVID-19: Открываем резервные больницы