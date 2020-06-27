Коронавирус. Количество новых заболевших в Украине упало, умерших - выросло

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 948 человек. Это на 161 больного меньше, чем было вчера. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центра общественного здоровья Минздрава.

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За этот период болезнь унесла жизнь 24 пациентов (днем ранее – 19). За сутки 402 пациент выздоровел (541 днем ранее).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В марте ВОЗ объявила пандемию.

17 июня 2020-го адаптивный карантин был продлен до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения, если ситуация ухудшится.

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