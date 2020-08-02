Коронавирус. В Украине пятый день подряд выявляют более 1000 заболевших в сутки

Всего в Украине с начала эпидемии 72 168 заболевших коронавирусом, за вчерашние сутки выявили 1112 новых инфицированных

Вчера в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 1112 человек (днем ранее - у 1172). С 29 июля суточное число новых заболевших коронавирусом держится выше 1000 человек. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки от болезни умерло 16 человек (днем ранее - 16), выздоровело 235 (днем ранее - 556).

Всего в Украине с начала эпидемии зарегистрировано 72 168 заболевших COVID-19, из них 1725 умерли, 39 543 выздоровели.

Новость дополняется.

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Владислав Сердюк

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