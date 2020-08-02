Коронавирус. В Украине пятый день подряд выявляют более 1000 заболевших в сутки
Всего в Украине с начала эпидемии 72 168 заболевших коронавирусом, за вчерашние сутки выявили 1112 новых инфицированных
Вчера в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 1112 человек (днем ранее - у 1172). С 29 июля суточное число новых заболевших коронавирусом держится выше 1000 человек. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
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За сутки от болезни умерло 16 человек (днем ранее - 16), выздоровело 235 (днем ранее - 556).
Всего в Украине с начала эпидемии зарегистрировано 72 168 заболевших COVID-19, из них 1725 умерли, 39 543 выздоровели.
Новость дополняется.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- В США испытали на "очеловеченных" мышах векторную вакцину против SARS-CoV-2, созданную на основе вируса азиатской птичьей чумы.
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