Коронавирус. Украина закупила 50 000 доз осельтамивира – это аналог "Тамифлю"

Речь идет о препарате-аналоге "Тамифлю". Им будут лечить тех, кому не повезло заболеть одновременно новым коронавирусом и гриппом

Украина закупила в Индии 50 000 доз противовирусного препарата на основе осельтамивира фосфата для лечения осложнений/сопутствующих болезней при коронавирусе. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, партия лекарства прибыла в страну вчера, 13 июля.

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Это количество препарата рассчитано на лечение примерно 5000 пациентов. Он входит в протоколы Минздрава по лечению коронавирусной болезни, когда есть сопутствующее заболевание гриппом.

Степанов назвал препарат "Анвиром". Под таким названием в Индии выпускается как БАД с экстрактом из трех растений, так и лекарство на основе другого действующего вещества – индинавира сульфата, которое является противовирусным (ингибитор протеазы).

Глава МОЗ, однако, уточнил, что закупленный препарат – на основе осельтамивира фосфата (ингибитор нейраминидазы), который более известен в Украине как основное вещество в "Тамифлю".

Как уточняют по состоянию на конец июня 2020-го в Университете Джона Хопкинса, осельтамивир "часто назначают из-за опасений заболевания гриппом, который клинически похож на COVID-19", но эффективность его против SARS-CoV-2 "неизвестна". Более того, у некоторых ученых возникли сомнения в эффективности осельтамивира при гриппе.

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Евгений Пилипенко

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