Коронавирус. В четырех регионах Украины за сутки заболели более 100 человек
В Херсонской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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В Херсонской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19. В Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях - более 100 заболевших за сутки.
С начала эпидемии больше всего заболевших во Львовской области, 9671, и Киеве, 8342. Меньше всего - в Луганской области, 127.
Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:
Львовская область - 9671 заболевших (145 за сутки);
Киев - 8342 (101);
Ровенская - 6111 (87);
Черновицкая - 5964 (89);
Закарпатская - 5210 (64);
Ивано-Франковская - 4680 (123);
Волынская - 3828 (45);
Киевская - 3787 (71);
Харьковская - 3786 (75);
Одесская - 3315 (101);
Тернопольская - 3035 (59);
Винницкая - 2766 (30);
Житомирская - 1896 (46);
Днепропетровская - 1413 (11);
Хмельницкая - 1163 (25);
Черкасская - 942 (18);
Донецкая - 889 (8);
Черниговская - 843 (20);
Запорожская - 800 (10);
Кировоградская - 704 (1);
Николаевская - 602 (12);
Сумская - 509 (24);
Полтавская - 446 (6);
Херсонская - 227 (0);
Луганская - 127 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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