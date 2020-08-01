Коронавирус. В четырех регионах Украины за сутки заболели более 100 человек

В Херсонской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

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В Херсонской области не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19. В Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях - более 100 заболевших за сутки.

С начала эпидемии больше всего заболевших во Львовской области, 9671, и Киеве, 8342. Меньше всего - в Луганской области, 127.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

Львовская область - 9671 заболевших (145 за сутки);

Киев - 8342 (101);

Ровенская - 6111 (87);

Черновицкая - 5964 (89);

Закарпатская - 5210 (64);

Ивано-Франковская - 4680 (123);

Волынская - 3828 (45);

Киевская - 3787 (71);

Харьковская - 3786 (75);

Одесская - 3315 (101);

Тернопольская - 3035 (59);

Винницкая - 2766 (30);

Житомирская - 1896 (46);

Днепропетровская - 1413 (11);

Хмельницкая - 1163 (25);

Черкасская - 942 (18);

Донецкая - 889 (8);

Черниговская - 843 (20);

Запорожская - 800 (10);

Кировоградская - 704 (1);

Николаевская - 602 (12);

Сумская - 509 (24);

Полтавская - 446 (6);

Херсонская - 227 (0);

Луганская - 127 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Вчера Украину разделили на четыре карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки: карта.

На утро 1 августа в мире зафиксировано 17 745 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 682 197 человек умерли от болезни, 11 151 834 пациента выздоровели.

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Денис Юдин

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