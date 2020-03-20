Коронавирус. В Италии умерла вторая украинка

19 марта в Италии умерла украинка от коронавирусной инфекции COVID-2019, это уже вторая жертва среди украинской общины в Италии. Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил Городецкий.
В МИД подтвердили факт смерти украинки, пишет УП. На сайте ведомства информации нет, по контактным телефонам невозможно дозвониться по состоянию на 14:09.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
По последним данным, среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Италии – 41 035, выздоровели 4 440, умерли 3405 человек.
Читайте также: Италия обошла Китай по количеству смертей от коронавируса