Коронавирус. В Италии умерла вторая украинка

Иллюстративное фото: ЕРА

19 марта в Италии умерла украинка от коронавирусной инфекции COVID-2019, это уже вторая жертва среди украинской общины в Италии. Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий Facebook.

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"В городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил Городецкий.

В МИД подтвердили факт смерти украинки, пишет УП. На сайте ведомства информации нет, по контактным телефонам невозможно дозвониться по состоянию на 14:09.

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По последним данным, среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Италии – 41 035, выздоровели 4 440, умерли 3405 человек.

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