Коронавирус. Харьковская область догоняет Львовскую по числу заболевших за сутки

В Кировоградской и Херсонской областях не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Киеве, Львовской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

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В Кировоградской и Херсонской областях не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в Киеве (108) и Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях.

Число заболевших во Львовской области превысило 10 000.

Динамика эпидемии по областям:

Львовская - 10 067 заболевших (146 за сутки);

Киев - 8662 (108);

Ровенская - 6355 (85);

Черновицкая - 6229 (86);

Закарпатская - 5384 (66);

Ивано-Франковская - 5041 (127);

Харьковская - 4093 (143);

Волынская - 4008 (59);

Киевская - 3877 (32);

Одесская - 3545 (63);

Тернопольская - 3121 (8);

Винницкая - 2848 (33);

Житомирская - 1967 (19);

Днепропетровская - 1459 (21);

Хмельницкая - 1200 (11);

Черкасская - 955 (1);

Черниговская - 909 (9);

Донецкая - 903 (5);

Запорожская - 851 (5);

Кировоградская - 711 (0);

Николаевская - 648 (6);

Сумская - 560 (19);

Полтавская - 466 (7);

Херсонская - 230 (0);

Луганская - 130 (2).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

На утро 4 августа 199 861 ), 692 451 человек умер от болезни (за сутки - 4434), 11 462 383 пациента выздоровели. в мире зафиксирован 18 235 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией (за сутки -), 692 451 человек умер от болезни (за сутки - 4434), 11 462 383 пациента выздоровели.

В Украине за сутки выявлен 1061 новый заболевший COVID-19

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Денис Юдин

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