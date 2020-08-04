Коронавирус. Харьковская область догоняет Львовскую по числу заболевших за сутки
В Кировоградской и Херсонской областях не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Киеве, Львовской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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В Кировоградской и Херсонской областях не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в Киеве (108) и Львовской (146), Харьковской (143) и Ивано-Франковской (127) областях.
Число заболевших во Львовской области превысило 10 000.
Динамика эпидемии по областям:
Львовская - 10 067 заболевших (146 за сутки);
Киев - 8662 (108);
Ровенская - 6355 (85);
Черновицкая - 6229 (86);
Закарпатская - 5384 (66);
Ивано-Франковская - 5041 (127);
Харьковская - 4093 (143);
Волынская - 4008 (59);
Киевская - 3877 (32);
Одесская - 3545 (63);
Тернопольская - 3121 (8);
Винницкая - 2848 (33);
Житомирская - 1967 (19);
Днепропетровская - 1459 (21);
Хмельницкая - 1200 (11);
Черкасская - 955 (1);
Черниговская - 909 (9);
Донецкая - 903 (5);
Запорожская - 851 (5);
Кировоградская - 711 (0);
Николаевская - 648 (6);
Сумская - 560 (19);
Полтавская - 466 (7);
Херсонская - 230 (0);
Луганская - 130 (2).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- На утро 4 августа в мире зафиксирован 18 235 571 случай заболевания коронавирусной инфекцией (за сутки - 199 861), 692 451 человек умер от болезни (за сутки - 4434), 11 462 383 пациента выздоровели.
- В Украине за сутки выявлен 1061 новый заболевший COVID-19.
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