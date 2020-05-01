Коронавирус. В Мукачево решили начать ослабление карантина с 4 мая

Мукачево (Фото: пресс-служба Мукачевского горсовета)

С 4 мая в Мукачево Закарпатской области решили открыть для горожан парки и торговые центры. Соответствующее решение принято комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается в Facebook Мукачевского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что торговые центры будут работать при условии использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты, проведения дезинфекции помещений каждые два часа, соблюдения дистанции между людьми и наличия дезинфекторов на входе.

Посещение парков и скверов разрешают при условии соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на утро 1 мая в Закарпатской области зарегистрировано 432 случая COVID-19, из них 13 – за истекшие сутки.

Сегодня, 1 мая, мэрия Черкасс разрешила работу большинства магазинов, парикмахерских, посещение парков и зеленых зон, полиция открыла уголовное дело.

Читайте также: Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая - Минздрав