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Коронавирус. В Мукачево решили начать ослабление карантина с 4 мая

Коронавирус. В Мукачево решили начать ослабление карантина с 4 мая - Фото
Мукачево (Фото: пресс-служба Мукачевского горсовета)
01.05.2020, 22:09

В Мукачево Закарпатской области решили начать ослабление карантина с 4 мая

С 4 мая в Мукачево Закарпатской области решили открыть для горожан парки и торговые центры. Соответствующее решение принято комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается в Facebook Мукачевского горсовета.

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Отмечается, что торговые центры будут работать при условии использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты, проведения дезинфекции помещений каждые два часа, соблюдения дистанции между людьми и наличия дезинфекторов на входе.

Посещение парков и скверов разрешают при условии соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

  • По состоянию на утро 1 мая в Закарпатской области зарегистрировано 432 случая COVID-19, из них 13 – за истекшие сутки.
  • Сегодня, 1 мая, мэрия Черкасс разрешила работу большинства магазинов, парикмахерских, посещение парков и зеленых зон, полиция открыла уголовное дело.

Читайте также: Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая - Минздрав

Наталия Медведева
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