Коронавирус. В Мукачево решили начать ослабление карантина с 4 мая

С 4 мая в Мукачево Закарпатской области решили открыть для горожан парки и торговые центры. Соответствующее решение принято комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается в Facebook Мукачевского горсовета.
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Отмечается, что торговые центры будут работать при условии использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты, проведения дезинфекции помещений каждые два часа, соблюдения дистанции между людьми и наличия дезинфекторов на входе.
Посещение парков и скверов разрешают при условии соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.
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