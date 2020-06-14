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Коронавирус. В одной из областей четыре дня подряд выявляют более 100 заболевших

Коронавирус. В одной из областей четыре дня подряд выявляют более 100 заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
14.06.2020, 09:45

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Закарпатской и Львовской областях и в Киеве

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (139), Закарпатской (49), Киеве (66). Об этом говорится в сообщении СНБО.

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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской и Одесской областях.

За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Закарпатской и Львовской областях и в Киеве.

Данные по областям:

Черновицкая - 3916 (47);

Киев - 3904 (66);

Львовская - 2797 (139);

Ровенская - 2341 (44);

Киевская - 1995 (34);

Ивано-Франковская - 1728 (33);

Закарпатская - 1632 (49);

Харьковская - 1521 (39);

Тернопольская - 1427 (24);

Волынская - 1398 (44);

Винницкая - 1393 (24);

Одесская - 1099 (18);

Днепропетровская - 998 (8);

Житомирская - 1045 (13);

Кировоградская - 582 (5);

Хмельницкая - 556 (12);

Запорожская - 527 (6);

Черкасская - 543 (7);

Черниговская - 410 (25);

Николаевская - 321 (1);

Полтавская - 278 (0);

Донецкая - 292 (2);

Сумская - 215 (7);

Херсонская - 180 (1);

Луганская - 56 (0).

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

Читайте также: Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших

Владислав Сердюк
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