Коронавирус. В одной из областей четыре дня подряд выявляют более 100 заболевших

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (139), Закарпатской (49), Киеве (66). Об этом говорится в сообщении СНБО.
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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской и Одесской областях.
За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Закарпатской и Львовской областях и в Киеве.
Данные по областям:
Черновицкая - 3916 (47);
Киев - 3904 (66);
Львовская - 2797 (139);
Ровенская - 2341 (44);
Киевская - 1995 (34);
Ивано-Франковская - 1728 (33);
Закарпатская - 1632 (49);
Харьковская - 1521 (39);
Тернопольская - 1427 (24);
Волынская - 1398 (44);
Винницкая - 1393 (24);
Одесская - 1099 (18);
Днепропетровская - 998 (8);
Житомирская - 1045 (13);
Кировоградская - 582 (5);
Хмельницкая - 556 (12);
Запорожская - 527 (6);
Черкасская - 543 (7);
Черниговская - 410 (25);
Николаевская - 321 (1);
Полтавская - 278 (0);
Донецкая - 292 (2);
Сумская - 215 (7);
Херсонская - 180 (1);
Луганская - 56 (0).
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