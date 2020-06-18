Коронавирус. В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской

Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского, продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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В ОП напомнили, что у Зеленской выявили коронавирус на прошлой неделе, а также установили диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
"Сейчас ход болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - заявили в ОП, уточнив, что жена президента проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции.
Зеленский и дети здоровы, завтра будут сдавать очередные ПЦР-тесты.