Коронавирус. В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской

Елена Зеленская (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского, продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП напомнили, что у Зеленской выявили коронавирус на прошлой неделе, а также установили диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

"Сейчас ход болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - заявили в ОП, уточнив, что жена президента проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции.

Зеленский и дети здоровы, завтра будут сдавать очередные ПЦР-тесты.

9 июня в интервью Зеленский рассказал, как собирался переболеть коронавирусом , чтобы "не было депрессии у людей".

переболеть коронавирусом 12 июня у Зеленской обнаружили коронавирус.

16 июня ее госпитализировали.