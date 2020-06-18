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Коронавирус. В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской

Коронавирус. В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской - Фото
Елена Зеленская (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
18.06.2020, 14:40

В ОП заявляют, что состояние жены президента Елены Зеленской стабильное и соответствует пневмонии средней степени тяжести

Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского, продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП напомнили, что у Зеленской выявили коронавирус на прошлой неделе, а также установили диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

"Сейчас ход болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - ноль. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - заявили в ОП, уточнив, что жена президента проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции.

Зеленский и дети здоровы, завтра будут сдавать очередные ПЦР-тесты. 

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский Елена Зеленская коронавирус COVID-19
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