Коронавирус. В Почаеве 80 случаев: власть будет просить о чрезвычайном положении

Въезд в Почаев (Фото: пресс-служба полиции)

Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев. Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источник в местной власти.



Глава РГА Вячеслав Онишкевич сообщил, что за последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, 20 из них – в городе Почаев и поселке Старый Почаев.

"Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения", - сказал собеседник ВВС News Украина.

Он признал, что в районе не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств, а помощь из области и Киева не поступает.

При этом собеседник допустил, что если в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат был бы пугающим.

С 22 апреля власть района из-за вспышки коронавирус полностью закрыла въезд и выезд Почаева, в котором проживает всего 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра.

Несмотря на запрет властей, Лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и приняла сотни верующих.

Сейчас известно о почти десяти больных священнослужителей и членов их семей, имеющие отношение к Почаевской лавре. Часть из них лечится в Александровской больнице Киева.

Руководство лавры только 21 апреля закрыло ее посетителей после того, как власть района заблокировала город.

Медики до сих пор не имеют возможности провести тестирование на коронавирус среди обитателей Почаевской лавры.