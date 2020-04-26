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Коронавирус. В Почаеве 80 случаев: власть будет просить о чрезвычайном положении

Коронавирус. В Почаеве 80 случаев: власть будет просить о чрезвычайном положении - Фото
Въезд в Почаев (Фото: пресс-служба полиции)
26.04.2020, 17:19

В Почаеве уже около 80 случаев заражения коронавирусом, власть намерена просить о введении чрезвычайного положения

Власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев. Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источник в местной власти.

Глава РГА Вячеслав Онишкевич сообщил, что за последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, 20 из них – в городе Почаев и поселке Старый Почаев.

"Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения", - сказал собеседник ВВС News Украина.

Он признал, что в районе не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств, а помощь из области и Киева не поступает.

При этом собеседник допустил, что если в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат был бы пугающим.

С 22 апреля власть района из-за вспышки коронавирус полностью закрыла въезд и выезд Почаева, в котором проживает всего 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра.

  • Несмотря на запрет властей, Лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и приняла сотни верующих.
  • Сейчас известно о почти десяти больных священнослужителей и членов их семей, имеющие отношение к Почаевской лавре. Часть из них лечится в Александровской больнице Киева.
  • Руководство лавры только 21 апреля закрыло ее посетителей после того, как власть района заблокировала город.
  • Медики до сих пор не имеют возможности провести тестирование на коронавирус среди обитателей Почаевской лавры.
Наталия Медведева
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коронавирус почаев Почаевская лавра
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