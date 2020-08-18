Коронавирус. В шести областях Украины более 100 заболевших за сутки
В Харьковской области - наибольшее за вчера в Украине число заболевших COVID-19, 204 человека
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Харьковской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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В Харьковской области коронавирус 17 августа диагностировали у 204 человек, еще в пяти регионах - более 100 заболевших за сутки, это Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская и Закарпатская области.
Динамика эпидемии по областям:
Харьковская - 6360 заболевших (204 за сутки);
Львовская - 12260 (181);
Черновицкая - 7954 (172);
Ивано-Франковская - 6959 (169);
Ровенская - 7828 (112);
Закарпатская - 6435 (106);
Одесская - 5158 (96);
Киев - 10730 (88);
Волынская - 4792 (85);
Тернопольская - 3902 (85);
Сумская - 966 (75);
Киевская - 4620 (66);
Винницкая - 3272 (38);
Запорожская - 1154 (36);
Днепропетровская - 1772 (22);
Житомирская - 2497 (18);
Черниговская - 1250 (17);
Николаевская - 832 (13);
Хмельницкая - 1628 (10);
Полтавская - 565 (8);
Донецкая - 1100 (6);
Кировоградская - 746 (3);
Херсонская - 304 (3);
Черкасская - 1167 (2);
Луганская - 185 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1616 человек.
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