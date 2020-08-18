Коронавирус. В шести областях Украины более 100 заболевших за сутки

В Харьковской области - наибольшее за вчера в Украине число заболевших COVID-19, 204 человека

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Харьковской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

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В Харьковской области коронавирус 17 августа диагностировали у 204 человек, еще в пяти регионах - более 100 заболевших за сутки, это Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская и Закарпатская области.

Динамика эпидемии по областям:

Харьковская - 6360 заболевших (204 за сутки);

Львовская - 12260 (181);

Черновицкая - 7954 (172);

Ивано-Франковская - 6959 (169);

Ровенская - 7828 (112);

Закарпатская - 6435 (106);

Одесская - 5158 (96);

Киев - 10730 (88);

Волынская - 4792 (85);

Тернопольская - 3902 (85);

Сумская - 966 (75);

Киевская - 4620 (66);

Винницкая - 3272 (38);

Запорожская - 1154 (36);

Днепропетровская - 1772 (22);

Житомирская - 2497 (18);

Черниговская - 1250 (17);

Николаевская - 832 (13);

Хмельницкая - 1628 (10);

Полтавская - 565 (8);

Донецкая - 1100 (6);

Кировоградская - 746 (3);

Херсонская - 304 (3);

Черкасская - 1167 (2);

Луганская - 185 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

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Денис Юдин

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