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Коронавирус. В Украине 3615 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине 3615 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Винницкой ОГА

Вчера, 9 сентября, в Украине выявили 3615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3663), выздоровели 1310 пациентов (днем ранее – 1546). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 348 детей и 61 медик. Госпитализированы 1056 человек (сутками ранее – 981), 76 пациентов умерли (сутками ранее – 60).

Официально за 9 сентября сделан 60 981 тест на коронавирус (62 730 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 310 554 заболевших COVID-19, 2 218 873 пациента выздоровели, 54 251 человек умер. Проведено более 12,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях:

Киев – 406 заболевших за сутки;
Харьковская область – 341;
Львовская – 292;
Черновицкая – 235;
Одесская – 233;
Днепропетровская – 196;
Хмельницкая – 191;
Запорожская – 165;
Киевская – 162;
Тернопольская – 147;
Житомирская – 112;
Донецкая – 110;
Ровенская – 110;
Луганская – 109;
Черкасская – 99;
Винницкая – 98;
Херсонская – 97;
Волынская – 91;
Ивано-Франковская – 90;
Черниговская – 79;
Сумская – 78;
Полтавская – 70;
Николаевская – 69;
Закарпатская – 22;
Кировоградская – 13.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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