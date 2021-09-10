Коронавирус. В Украине 3615 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области
Вчера, 9 сентября, в Украине выявили 3615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3663), выздоровели 1310 пациентов (днем ранее – 1546). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 348 детей и 61 медик. Госпитализированы 1056 человек (сутками ранее – 981), 76 пациентов умерли (сутками ранее – 60).
Официально за 9 сентября сделан 60 981 тест на коронавирус (62 730 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях:
Киев – 406 заболевших за сутки;
Харьковская область – 341;
Львовская – 292;
Черновицкая – 235;
Одесская – 233;
Днепропетровская – 196;
Хмельницкая – 191;
Запорожская – 165;
Киевская – 162;
Тернопольская – 147;
Житомирская – 112;
Донецкая – 110;
Ровенская – 110;
Луганская – 109;
Черкасская – 99;
Винницкая – 98;
Херсонская – 97;
Волынская – 91;
Ивано-Франковская – 90;
Черниговская – 79;
Сумская – 78;
Полтавская – 70;
Николаевская – 69;
Закарпатская – 22;
Кировоградская – 13.
- Минздрав ожидает, что локдаун в Украине введут не раньше ноября. У вакцинированных от коронавируса могут быть преимущества во время жесткого карантина, например, им могут разрешить ходить в кино с COVID-сертификатом.
- Вакцинация от коронавируса в Украине доступна всем желающим. После полного курса иммунизации можно получить бумажное международное свидетельство и два электронных COVID-сертификата в приложении Дія.
- В Украине появятся зеленый и желтый COVID-сертификаты – Минздрав.
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