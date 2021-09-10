Коронавирус. В Украине 3615 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области

Вчера, 9 сентября, в Украине выявили 3615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3663), выздоровели 1310 пациентов (днем ранее – 1546). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 348 детей и 61 медик. Госпитализированы 1056 человек (сутками ранее – 981), 76 пациентов умерли (сутками ранее – 60).

Официально за 9 сентября сделан 60 981 тест на коронавирус (62 730 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 310 554 заболевших COVID-19, 2 218 873 пациента выздоровели, 54 251 человек умер. Проведено более 12,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях:

Киев – 406 заболевших за сутки;

Харьковская область – 341;

Львовская – 292;

Черновицкая – 235;

Одесская – 233;

Днепропетровская – 196;

Хмельницкая – 191;

Запорожская – 165;

Киевская – 162;

Тернопольская – 147;

Житомирская – 112;

Донецкая – 110;

Ровенская – 110;

Луганская – 109;

Черкасская – 99;

Винницкая – 98;

Херсонская – 97;

Волынская – 91;

Ивано-Франковская – 90;

Черниговская – 79;

Сумская – 78;

Полтавская – 70;

Николаевская – 69;

Закарпатская – 22;

Кировоградская – 13.

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Денис Юдин

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