Коронавирус. В Украине 3869 новых заболевших, больше всего во Львовской области и Киеве
Вчера, 10 сентября, в Украине выявили 3869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3615), выздоровели 1738 пациентов (днем ранее – 1310). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 387 детей и 76 медиков. Госпитализированы 1102 человека (сутками ранее – 1056), 69 пациентов умерли (сутками ранее – 76).
Официально за 10 сентября сделаны 65 405 тестов на коронавирус (60 981 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Черновицкой областях:
Львовская область – 379 заболевших за сутки;
Киев – 370;
Харьковская – 341;
Днепропетровская – 278;
Черновицкая – 251;
Одесская – 215;
Донецкая – 188;
Запорожская – 186;
Житомирская – 162;
Киевская – 149;
Тернопольская – 135;
Луганская – 131;
Черкасская – 124;
Хмельницкая – 119;
Ивано-Франковская – 118;
Ровенская – 110;
Черниговская – 98;
Сумская – 91;
Волынская – 89;
Полтавская – 82;
Винницкая – 77;
Херсонская – 67;
Николаевская – 49;
Закарпатская – 38;
Кировоградская – 22.
- Минздрав ожидает, что локдаун в Украине введут не раньше ноября. У вакцинированных от коронавируса могут быть преимущества во время жесткого карантина, например, им могут разрешить ходить в кино с COVID-сертификатом.
- Вакцинация от коронавируса в Украине доступна всем желающим. После полного курса иммунизации можно получить бумажное международное свидетельство и два электронных COVID-сертификата в приложении Дія.
- В Украине появятся зеленый и желтый COVID-сертификаты – Минздрав.
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