Коронавирус. В Украине 3869 новых заболевших, больше всего во Львовской области и Киеве

Вчера, 10 сентября, в Украине выявили 3869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3615), выздоровели 1738 пациентов (днем ранее – 1310). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 387 детей и 76 медиков. Госпитализированы 1102 человека (сутками ранее – 1056), 69 пациентов умерли (сутками ранее – 76).

Официально за 10 сентября сделаны 65 405 тестов на коронавирус (60 981 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 314 423 заболевших COVID-19, 2 220 611 пациентов выздоровели, 54 320 человек умерли. Проведено более 12,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Черновицкой областях:

Львовская область – 379 заболевших за сутки;

Киев – 370;

Харьковская – 341;

Днепропетровская – 278;

Черновицкая – 251;

Одесская – 215;

Донецкая – 188;

Запорожская – 186;

Житомирская – 162;

Киевская – 149;

Тернопольская – 135;

Луганская – 131;

Черкасская – 124;

Хмельницкая – 119;

Ивано-Франковская – 118;

Ровенская – 110;

Черниговская – 98;

Сумская – 91;

Волынская – 89;

Полтавская – 82;

Винницкая – 77;

Херсонская – 67;

Николаевская – 49;

Закарпатская – 38;

Кировоградская – 22.

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Денис Юдин

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